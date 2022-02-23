Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Tatlıses'e verilen AVM ihalesi ipral edildi /23 Şubat 2022 22:46

İbrahim Tatlıses'e verilen AVM ihalesi ipral edildi

Balıkesir'in Burhaniye İlçe Belediyesi, şarkıcı İbrahim Tatlıses'e verilen, zeytinlik alana yapılması planlanan AVM projesi ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

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Sputnik'te yer alan habere göre Balıkesir'in Burhaniye İlçe Belediyesi, şarkıcı İbrahim Tatlıses'e verilen, zeytinlik alana yapılması planlanan AVM projesi ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

Burhaniye Belediyesi, Taylıeli Mahallesi’nde 23 bin 761 metrekare alanda 3 bloktan oluşacak alışveriş merkezi için 28 Aralık’ta ihale yaptı. Kapalı teklif usulü ihaleyi, İbrahim Tatlıses adına katılan şirketin genel müdürü Şule Yazar kazandı. İbrahim Tatlıses, ilçeye gelerek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile sözleşmeyi imzaladı.

Belediye, bugün yeni bir açıklama yaparak 'yeterli rekabet ortamı oluşmaması' ve 'kamuoyunun hassasiyeti' gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiğini duyurdu.

Burhaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'daha uygun bir yer tespiti için çalışma yapılacağı' belirtilerek şöyle denildi:

"Belediyemizce 23 yıllık kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan AVM sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçiminde kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır."

AVM'nin yapılacağı alanın zeytinlik olması tepki çekmişti.


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