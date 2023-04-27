Samanyolu Haber /Gündem / Zelensky, Çin Devlet Başkanı ile görüştü /27 Nisan 2023 09:51

Zelensky, Çin Devlet Başkanı ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile telefonda görüştü.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA


Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin 'Kiev'in inisiyatifiyle' gerçekleştiğini aktardı.

Görüşmeye ilişkin Twitter'da açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı, "Başkan Şi Jinping ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi yaptım. Bu görüşmenin ve Ukrayna'nın Çin'e büyükelçi atamasının ikili ilişkilerimizin gelişmesine güçlü ivme kazandıracağına inanıyorum” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Zelensky, Çin'in olağanüstü başarılarını övdü ve Cumhurbaşkanı Şi Jinping'in liderliğinde ülkenin çeşitli zorluklarla başarılı bir şekilde başa çıkacağına olan güvenini dile getirdi.

Ukrayna "tek Çin" politikasına bağlı kalıyor ve ayrıca Çin ile çok yönlü işbirliğini ve barış ve istikrarı korumak için ortak çalışmayı umuyor.

Başkan Zelensky, Çin'e Ukrayna'ya yaptığı insani yardım için teşekkür etti ve ülkenin barışın yeniden tesis edilmesinde ve krizin diplomasi yoluyla çözülmesindeki önemli rolünü memnuniyetle karşıladı.

Ukraynalı yetkililer telefon görüşmesinin 'neredeyse bir saat sürdüğünü' duyurdu.

Taraflar, Çin-Ukrayna ilişkileri ve Ukrayna krizi hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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