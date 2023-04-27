Bankaların döviz makası vatandaşı da yakacak

Bankaların döviz işlemlerinde alış-satış makası dün itibarıyla 1,3 lirayı aştı.





Döviz cinsinden ödeme yapması gereken sanayiciler, ödemelerinin olduğu gün dövizi 19,40’tan bozdurup, 15-20 gün sonra bankalardan 20,5’ten geri alınca zarar etmeye başladıklarını; maliyet hesabı yapmakta ve fiyat belirlemekte zorluk yaratan bu durumun etkilerinin en geç seçimden sonra iç piyasadaki fiyatları artıracağını söylüyor.





Sozcu.com.tr’ye konuşan TOBB Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Resmi kurun maliyet kuruyla ilgisi yoksa, maliyet kuru kullanılır. Bunu fiyat artırıcı bir unsur olarak görebiliriz” dedi.





Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci ise, bu zamlardan otomotivden mobilya ve dış cephe kaplamaya, çatal bıçaktan cam ürünlerine kadar birçok ürünün nasibini alacağına işaret etti.





‘HERKES 21 TL’LİK DOLARI BAZ ALIYOR’

Sozcu.com.tr’ye konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, “Aldığınızla sattığınız döviz arasında 1 TL’den fazla fark var. 19,4-19,5’ten bozduğunuz doları almaya kalktığınızda 20,5-21 seviyeleriyle karşılaşıyorsunuz. Bu da döviz borcu olanların maliyetini etkileyen bir durum. Maliyet yaparken herkes 21 liralık doları baz alıyor” diye konuştu.





‘ÜRÜN FİYATLARINA YANSIYACAK’

Ayhan Zeytinoğlu’nun aktardığına göre ise, dövizde alım ve satım arasında açılan makasın her geçen gün büyümesi özellikle ithalat yapan ihracatçıları olumsuz etkiliyor.





Türkiye’deki önemli oranda ihracatçının aynı zamanda ithalatçı olmasından dolayı da çok geniş bir kesim bu durumdan olumsuz etkilenerek maliyet hesabı yapamaz hale geldi.





“Genelleme yaparsak, 100 liralık ihracat yapan bir kişi 70 liralık da ithalat yapıyor” diyen Zeytinoğlu, “Dövizde alım ve satım arasındaki makasın açılması maliyet olarak geri dönüyor ve sanayicinin kasasına zarar olarak yazıyor” dedi.



