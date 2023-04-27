AKP'den aynı taktik.. Hayali temel atma töreni var

AKP iktidarının her seçim dönemi Trabzon'a müjde olarak sunduğu, bir türlü hayata geçirilemeyen Güney Çevre Yolu 14 Mayıs seçimlerinde de yine AKP'nin vaatleri arasında yerini aldı.







2015 seçimlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Milletvekili adayıyken “Güney Çevre yolu bizim için çerezdir” demişti. AKP'nin Trabzon'dan birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bakanlığı döneminde Güney Çevre Yolu, 2025 yatırım programına ertelendi.





2023 yatırım planında bütçe ayrılmayan Güney Çevre Yolu için bugüne kadar herhangi bir ihale ya da kamulaştırma gerçekleştirilmedi. Hal böyle iken Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatı ile Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Mersin mahallesinde ortak hisseli arazi üzerinde Güney Çevre Yolu'nun başlangıç noktası için kazı çalışmalarına başlandı. İhalesi ve kamulaştırılması yapılmayan projeye 1 Mayıs'ta temel atma töreni yapılacak.





ARAZİ SAHİBİ: BAKAN BURAYA GELDİ BİZİMLE KONUŞMADI





İş makinelerin kazdığı arazinin hisse sahiplerinden bir vatandaş, “Burada 48 hissedar var, bir tanesi de benim. Bize gelip de ‘Biz böyle bir işe kalkıştık' diyebilirlerdi. Kamulaştırılması yapılmamış bir arazide bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. 48 hissedarın kaçının haberi var bu durumdan bilmiyorum. Benim yeni haberim oldu. Burada göstermelik bir durum söz konusu. Buradan yol geçmesi bizim için iyi olur ama Bakan burada geldi, bizimle konuşmadı, sonra konuşurlar mı bilmiyorum” dedi.