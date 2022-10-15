Zelensky ve Putin'den madenciler için taziye mesajı

"Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum"









Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili telgraf gönderdi.Putin'in Erdoğan'a mesajında, "Bartın'daki maden ocağında meydana gelen kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili olarak en derin taziyelerimizi kabul edin. Ölen madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeni ile hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı paylaştı.Zelenski, Twitter hesabından Türkçe yaptığı başsağlığı açıklamasında bu ifadeleri kullandı: