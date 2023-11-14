Samanyolu Haber /Gündem / Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var /14 Kasım 2023 00:33

Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

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Turgutlu OSB Kavşağı köprüsünde Ramazan Koçyiğit yönetimindeki 45 ZB 5204 plakalı kamyonet, Serdar Çakar yönetimindeki 45 AHA 382 plakalı otomobile çarpıştı, aynı istikamette seyreden Zekeriya Bilge yönetimindeki 45 ALF 099 plakalı işçileri taşıyan midibüs ise kamyonete arkadan çarptı.

10 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle midibüs refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 9’ü işçi olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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