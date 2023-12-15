Samanyolu Haber /Gündem / Ziraat Bankası, Almanya’dan borç aldı /15 Aralık 2023 12:56

Ziraat Bankası, Almanya’dan borç aldı

Kamu Bankası Ziraat, Alman bankası Deutsche Bank’tan kredi çekti.

SHABER3.COM

Ziraat Bankası, Alman Deutsche Bank ile vadesi 5 yıla kadar uzatılabilecek şekilde 1,75 milyar euroluk dış finansman imkanı sağlayan kredi ve fonlama anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, alınan kredi hakkında şunlar belirtildi: "Ülkemiz ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler, son dönemde iyileşen yatırımcı algısı ve finansman koşulları çerçevesinde yapılan anlaşmadan sağlanacak fonlama ile bankamız, başta ihracatçılarımız olmak üzere ülkemizin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere katkı sağlamaya devam edecektir.”

Ziraat Bankası, Kasım ayında da uluslararası iki yatırım bankası ile yaklaşık 625 milyon dolar tutarında, 3 yıla kadar vadeli, dış finansman işlemi gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ziraat Bankası, Almanya’dan borç aldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:25:22