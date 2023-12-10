Zonguldak'taki heyelandan acı haber geldi: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda göçük altında kalanları kurtarma çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.







Birgün'de yer alan habere göre Zonguldak'ta dün (9 Aralık Cumartesi) etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası 82 yaşındaki Perihan Çakar ile oğlu 51 yaşındaki Sait Çakar, göçük altında kaldı.





Gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.





AFAD, arama çalışmaları neticesinde iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.









AFAD'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"9 Aralık 2023 tarihinde Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Büyük bir gayret ve özveri ile çalışan tüm ekiplerimize Milletimiz adına şükranlarımızı sunarız."





21 KİŞİ YARALANMIŞTI



Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı.







AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.





Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.