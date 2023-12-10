Samanyolu Haber /Gündem / İnterpol'ün aradığı aşırı sağcı lider de Türkiye'de yakalandı: İki cinayetten aranıyordu /10 Aralık 2023 13:00

İnterpol'ün aradığı aşırı sağcı lider de Türkiye'de yakalandı: İki cinayetten aranıyordu

Kuzey Makedonya'da iki cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri Ljupco Palevski Balıkesir'de yakalandı. Palevski'nin Interpol tarafından arandığı belirtildi.

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Kuzey Makedonya'da iki ayrı cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri Ljupco Palevski, Balıkesir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında 14 yaşındaki Vanja Gjorchevska ve 74 yaşındaki Panche Zhezhovski'yi öldürdüğü iddiası ile aranan Ljupco Palevski, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı. 

Birgün'de yer alan habere göre İnterpol tarafından arandığı öğrenilen Palevski'nin Makedonya'da aşırı sağcı bir partinin lideri olduğu biliniyor.

Şüpheli Palevski'nin Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri Türkiye bağlantılarını da araştırıyor.
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