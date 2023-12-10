İsrail ordusunun Gazze'deki kayıpları ortaya çıktı

İsrail'in yoğun top ve hava bombardımanına tuttuğu Gazze Şeridi'nde kara operasyonunu derinleştirmesinin asker kayıplarını artırdığı anlaşılıyor. İsrail ordusunun operasyon başladığından beri Filistin direnişi tarafından 100'den az askerinin öldürüldüğünü iddia etmesi, gerçek ölü sayısının gizli tutulup tutulmadığı konusunda şüphe uyandırırken, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi yaralı asker sayılarını haberleştirdi.







İKİ AYDA 2 BİN ASKER ENGELLİ OLDU

Yedioth Ahronoth, 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla İsrail askerinin yaralandığını, bunlardan 2 bininin sakat, en az 100'ünün kör kaldığını yazdı.







İsrail Savunma Bakanlığı verilerine göre iki ayda 2 bin askerin resmi olarak engelli tanındığı belirtildi.







BAZILARINA AMPÜTASYON GEREKTİ

Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi Başkanı Limor Luria, gazeteye yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını, hastanelere gelen yaralılardan yüzde 58'inden fazlasının el ve ayaklarında ciddi yaralanmalar mevcut olduğunu, bazılarına ampütasyon gerektiğini belirtti.







PSİKOLOJİK TRAVMA CABASI

Yaralanmaların yüzde 12'sinin dalak, böbrek gibi iç organlarla baş ve göz yaralanmalarından oluştuğunu aktaran Luria, yüzde 7'sinin de psikolojik travmalar yaşadığını ve her yaralının ilerde travmalar yaşayacağı dikkate alınarak bu sayının gittikçe artacağını ekledi.







5 ASKERİN DAHA ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Öncesinde Gazze Savaşı'nda öldürülen asker sayısını yalnızca 91 olarak veren İsrail ordusundan 5 askerinin daha öldüğü açıklaması geldi.







İsrail ordusunun X'te yayımladığı açıklamaya göre, Güney Gazze'deki çatışmada 4 asker öldürülürken, bir asker de Hamas'ın 7 Ekim İsrail saldırısı sırasında yaşanan çatışmalarda aldığı yaralara yenik düştü. Dördünün 20'li yaşlarda, birinin ise 19 yaşında olduğu belirtildi.







Hamas'ın 7 Ekim İsrail saldırısı dahil ölen İsrailli asker ve subay sayısının 425'e yükseldiği kaydedildi.







