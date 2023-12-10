İngiltere ve Hollanda başbakanlarını kapıda unuttular

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rutte'nin resmi ziyaret için gittiği İngiltere'deki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın kapısında kaldı.







Sunak, Rutte'yi karşılamak için Başbakanlık Ofisi olarak bilinen 10 Numara'dan dışarı çıktı ve iki lider basına poz verdi. Ancak fotoğrafçılara poz vermenin hemen ardından liderler 10 Numara'dan içeri giremedi çünkü kapı içeriden kilitlendi.





Kapıda kaldıklarını fark edene kadar kısa süreli şaşkınlık yaşayan iki başbakan, ofis binasına girebilmek amacıyla etrafı kontrol etmeye başladı. İçeriden bir görevlinin durumuma müdahale etmesi ile kapı açıldı. Liderler içeri girerken, kısa süreli kriz basın mensupları arasında da gülüşmelere neden oldu.