Samanyolu Haber /Teknoloji / Zuckerberg tedirgin... Facebook ve Instagram yok olabilir /06 Aralık 2023 11:42

Zuckerberg tedirgin... Facebook ve Instagram yok olabilir

Meta'nın yapay zekâ faaliyetlerinin başındaki isim, Mark Zuckerberg'i uyardı. Şirketin, ChatGPT'ye yetişememesi halinde Facebook ve Instagram'ın yok olabileceğini söyledi.

Zuckerberg tedirgin... Facebook ve Instagram yok olabilir

Yapay zekâ alanındaki gelişmeler, bazı kesimler tarafından rahatsız edici bulunsa da hâlâ teknoloji şirketlerinin önceliği. Hatta bu konuda çalışma yapmayanların varlığının bile tehdit altında olduğu ileri sürülüyor.

New York Times'ın haberine göre; Meta'nın yapay zekâ alanındaki en iyi bilim insanı Yann LeCun, Mark Zuckerberg'i ChatGPT'ye rakip olmaya çağırdı. LeCun, Meta harekete geçmezse Facebook ve Instagram'ın potansiyel olarak yok olabileceği konusunda uyardı.

Meta'nın baş yapay zekâ bilimcisi, CEO Mark Zuckerberg'i OpenAI'nin ChatGPT'sinin şirket için sorun yaratabileceği ve çok geç olmadan artık Meta'nın da hızla bu alanda hareket etmesi gerektiği konusunda uyardı.

OpenAI'nin Kasım 2022'de ChatGPT'yi piyasaya sürmesinden altı hafta sonra Yann LeCun, Zuckerberg'e karşı açık sözlü davranarak teknoloji liderini uyardı.Bilim insanının CEO'ya Meta'nın OpenAI teknolojisini yakalaması ve kendi yapay zekâ asistanını piyasaya sürmek için harekete geçmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

LeCun, Meta'nın yapay zekâ çalışmalarına hız vermemesi halinde Facebook ve Instagram'ın yok olabileceği uyarısında bulundu. New York Times'ın haberine göre Zuckerberg yanıt vermedi, ancak LeCun'ın yorumları Zuckerberg'i rahatsız etse de sonunda bilim insanına hak verdi. Habere göre; ünlü CEO LeCun'a "Söylediklerinizi düşünüyordum. Ve sanırım haklısınız" dedi.
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