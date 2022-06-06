"1 lira 40 kuruş ve 1 lira 20 kuruş"

Benzin ve morotine üst üste gelen zamlar vatandaşları zorlarken dolaylı olarak taşımacılık ve sevkiyat gibi kalemler nedeniyle söz konusu bu zamlar gıda ve diğer ürünlere de fiyat artışı olarak yansımaya devam ediyor.







benzin ve motorine yeni bir zam daha geleceği iddiasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ise kişisel sosyla medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.





Motorine 1 lira 40 kuruş, benzine ise 1 lira 20 kuruş zam gelmesinin beklendiği ileri süren Demir mesajında şu fiadelere yer verdi:







Benzin ve motorine yeni zam yolda. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (7 Haziran) geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş, Çarşamba gece yarısından (8 Haziran) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelecek.





İşte Demir'in o paylaşımı:





