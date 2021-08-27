Samanyolu Haber /Gündem / 1 milyon 300 bin kişinin bilgileri ele geçirildi /27 Ağustos 2021 19:48

1 milyon 300 bin kişinin bilgileri ele geçirildi

MNG Kargo'dan sonra, e-ticaret üzerinden satış yapan Sinoz Kozmetik'in web sitesine de siber saldırı düzenlendiği belirtildi. 1 milyon 300 bin müşterinin bilgilerine ulaşıldığı iddia edildi.

SHABER3.COM

MNG Kargo'nun siber saldırıya uğradığını açıklamasının ardından aynı gün içerinde Sinoz Kozmetik'in de müşterilerinin bilgilerinin ele geçirildiği belirtildi. Kişisel Verileri Koruma Grubu'na siber saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, bazı müşterilere ait şifrelerin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği kaydedildi.

Veri tabanı güncellemesi sırasında dışarıya açık durumda olan porttan sızıntı ile veri tabanındaki müşteri bilgilerinin ele geçirildiği bildirildi. Sinoz Kozmetik'e yapılan siber saldırı 23 Ağustos'ta güncelleme sonrası yapılan veri tabanı taraması sırasında log kayıtlarının incelenmesiyle tespit edildi. İhlalden etkilenen kişi sayısının ise 1 milyon 352 bin 358 olduğu öğrenildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1 milyon 300 bin kişinin bilgileri ele geçirildi Sonraki Haber >>

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Facebook ve Sosyal medya

Facebook ve Sosyal medya

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:52:07