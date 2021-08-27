1 milyon 300 bin kişinin bilgileri ele geçirildi

MNG Kargo'nun siber saldırıya uğradığını açıklamasının ardından aynı gün içerinde Sinoz Kozmetik'in de müşterilerinin bilgilerinin ele geçirildiği belirtildi. Kişisel Verileri Koruma Grubu'na siber saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, bazı müşterilere ait şifrelerin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği kaydedildi.







Veri tabanı güncellemesi sırasında dışarıya açık durumda olan porttan sızıntı ile veri tabanındaki müşteri bilgilerinin ele geçirildiği bildirildi. Sinoz Kozmetik'e yapılan siber saldırı 23 Ağustos'ta güncelleme sonrası yapılan veri tabanı taraması sırasında log kayıtlarının incelenmesiyle tespit edildi. İhlalden etkilenen kişi sayısının ise 1 milyon 352 bin 358 olduğu öğrenildi.