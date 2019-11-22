10 Ekim Gar katliamı davasında gizlenen dosya

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre katliamdan önce, canlı bombalara Ankara’ya kadar eskortluk yapan sanık Yakup Şahin’in Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir gübre bayisinden amonyum nitrat almaya çalıştığının Gaziantep Emniyet’i tarafından bilindiği anlaşıldı. Belgelere göre, gübre bayisinin ihbarı üzerine Emniyet Şahin’in kimliği tespit edildi. TEM ve İstihbarat Şube, katliamdan sekiz gün önce kendisine bildirilen bu duruma karşın hiçbir işlem yapmadı.





36 sanığın yargılandığı dava dosyasının dokuz klasörü, mahkemenin davada karar verdiği tarihten 1.5 yıl sonra ‘kimliği tespit edilemeyen kişi’ tarafından Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’na bırakıldı.





Gübre bayisi emniyete bildirmiş

Nizip Emniyet Müdürlüğü’nü 30 Eylül 2015’te arayan bir kişi, “Fıstık hali karşısında Özdemir Tarım İlaç Bayisiyim. Terör olayları ile ilgili olarak Nizip’te bir istihbarat var mı? Az önce şüpheli bir şahıs benden gübre istedi. ’33 Nitrat gübreyi zimmetle satmak zorundayız’ dedim. Bunu söyleyince iki kişi, almadan ayrıldılar” dedi.





Nizip Emniyeti TEM Amirliği ekipleri, aynı gün gübre bayisine giderek kamera kayıtlarından IŞİD şüphelisini tespit etti. İşyeri sahibi ile konuşan polisler tutanak tuttu. Tutanağa göre, 30 Eylül akşam saatlerinde işyerine 27 Z plakalı beyaz renkli bir araç ile gelen bir erkek şahıs, 33 Nitrat ibareli gübreden iki ton alacağını söyledi.





Araç kiralamaya giden şahıs, kısa bir süre sonra beyaz renkli Ford Transit marka kamyonet ile geri geldi ve 2 bin TL tutan gübrenin parasını işyeri sahibine teslim etti. İşyeri sahibi, bu satışı kayda girmek için şüphelinin kimliğini istediğinde şahıs üzerinde kimliğinin olmadığını ifade ederek işyerinden ayrıldı. Gelenlerin çiftçiye benzemediğini gören işyeri sahibi de durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.







O kişinin Yakup Şahin olduğunu tespit eden Nizip Emniyet Müdürlüğü, durumu 2 Eylül 2015’te Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Büro Amirliği’ne yazı ile bildirdi.





Patlayıcı maddeyi başka yerden almışlar

Gaziantep’te örgütlenen Yunus Durmaz liderliğindeki IŞİD hücresi, patlayıcı maddeleri başka bir yerden temin ettikten sonra Nizip’teki bir depoda sakladı.





Gar katliamı davasında örgüt yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Erman Ekici hakkında ‘insanlığa karşı suç ve 100 kişiyi öldürmek’ suçlarından açılan davanın ilk duruşması da dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Suçlamaları kabul etmeyen ve kurban seçildiğini öne süren Ekici, “Ebu Talha kod adlı kişi ben değilim” dedi.





Daha sonra müşteki avukatlarından Murat Kemal Gündüz, savcılığın dokuz klasörlük delil dosyasını saklamasına tepki gösterdi. Gündüz, “Gaziantep Emniyeti, üzerine düşen görevi yapmadı ve katliamı önlemedi. Katliama giden yolun önü kesilmemiştir. Kamu görevlileri, bu katliamın yaşanmasında birinci derecede sorumludur” dedi. Gündüz, belgeleri saklayan savcı hakkında da HSK’ye suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.