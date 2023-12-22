115 üniversitenin üye olduğu konseyin başkanı, sahte akademisyen çıktı!

Konsey’in başkanlığını kurulduğu günden beri Orhan Hikmet Azizoğlu yapıyor. Konsey’in internet sitesinde Azizoğlu’nun akademisyen olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı sahibi olduğu ifade ediliyor. Ancak hem Konsey’in hem Azizoğlu’nun internet sitesinde kendisini akademisyen olarak tanıtmasına rağmen Azizoğlu’nun eğitim geçmişi yer almıyor.







BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Azizoğlu’nun tamamladığı bir doktora programı yok ve akademisyen de değil. Azizoğlu, “Birçok üniversitenin bağlı olduğu Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin başkanı olmanıza rağmen akademisyen olmadığınız ancak buna rağmen kendinizi akademisyen olarak tanıttığınız doğru mu?” şeklindeki soruya, “Akademisyen değilim, üniversite hocası değilim” diye yanıt verdi.





"NE MEZUNUSUNUZ" SORUSU YANITSIZ KALDI

Azizoğlu, “Üniversite mezunu olmadığınız da iddia ediliyor. Ne mezunusunuz?” sorusuna da “Bu soruya yanıt vermeyeceğim. Gerek görmüyorum” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca Azizoğlu, “Konsey’in faaliyetleri neler? Harcamalarını kim karşılıyor?” sorularını da şu şekilde yanıtladı:





“Konsey Türkiye Cumhuriyeti’ni daha çok yurt dışında temsil ediyor. Kuruluş felsefesi Atatürk ilkeleri, millet, bayrak ve vatan ilkeleri. Yurt dışı harcamalarımızı ilgili üniversiteler karşılıyor. Diğer giderlerin tamamını da kendim karşılıyorum.”





115 ÜNİVERSİTE BAĞLI

Öte yandan Konsey’e 14’ü Türkiye’den olmak üzere toplam 115 üniversitenin üye olduğu ifade ediliyor. Konsey’e Türkiye’den Ağrı İbrahim Çeçen, Van Yüzüncü Yıl, Gebze Teknik, Cumhuriyet, Fırat, İstanbul Kültür, Hakkari, Akdeniz, KTO Karatay, Bitlis Eren, Gedik, Muş Alparslan, Tunceli ve Bingöl Üniversitesi üye. Yurt dışından da Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kongo, Pakistan, Sudan ve Uganda başta olmak üzere 28 ülkeden birçok üniversitenin üye olduğu belirtiliyor.





ŞİRKETİYLE AYNI BİNADA



Azizoğlu, kendi internet sitesinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya ve Pakistan gibi bazı yurt dışı gezilerine de katıldığını belirtiyor. Ayrıca Azizoğlu Orhaz Şirketler Grubu’nun da sahibi. Hem Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin hem de Orhaz Şirketler Grubu’nun adresinin ise Ankara’nın Çankaya ilçesindeki aynı binada olması dikkatleri çeken bir başka ayrıntı.





Uluslararası Üniversiteler Konseyi Bakanlar Kurulu kararıyla 4 Ağustos 2010 tarihinde kurulmuştu. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm bakanların imzasının yer aldığı kararda, Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin merkezinin Ankara’da olacağı ve uluslararası faaliyette bulunacağı açıklanmıştı. Ayrıca Konsey’in, o dönem Ahmet Davutoğlu’nun yönetiminde olan Dışişleri Bakanlığı’nın görüşüne dayanılarak kurulmasına karar verildiği de ifade edilmişti.