12 yaş altının topa kafa ile vurması yasaklandı

Yetkililer, meşin yuvarlağa bu tür vuruşların uzun vadede beyin sağlığı üzerinde potansiyel etkileri olabileceğinden endişeleniyor.

İngiliz, İskoç ve Kuzey İrlanda Futbol Federasyonları ile UEFA Sağlık Komitesi’nin ortaklaşa hazırladığı rehber, kısıtlamanın sadece antrenmanlarda uygulanacağını maçlarda ise geçerli olmayacağını belirtiyor.





Bununla birlikte, rehberin kapsamı ileriki dönemlerde 12 yaş üstü çocuklara kadar genişletilecek. Fakat 16 ve 17 yaş oyuncularda hafta içi antrenmanların sadece birinde topa kafa ile çıkmak yasak olacak.





Galler’de henüz uygulamaya sokulmayan yasak Glasgow Üniversitesi’nde eski futbolcular üzerinde yapılan bir araştırma sonrasında alındı.





Araştırma eski futbolcuların beyinsel nedenlerle ölme olasılıklarının diğer insanlardan üç kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.





Aynı araştırma bu oyuncuların Parkinson hastalığından ölme risklerinin futbol oynamayanlara oranla beş kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.