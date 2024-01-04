Samanyolu Haber /Teknoloji / 13 yaşında ve dünyada o oyununu bitirebilen ilk kişi /04 Ocak 2024 10:18

13 yaşında ve dünyada o oyununu bitirebilen ilk kişi

ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki bir gencin, Tetris oyununu bitiren ilk kişi olduğu düşünülüyor.

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Willis Gibson, YouTube kanalından 157. seviyeye geldikten sonra oyunun çöktüğü anın videosunu paylaştı.

38 dakika içerisinde oyunu bitiren gencin daha sonra “Bayılacağım, parmaklarımı hissetmiyorum” dediği duyuluyor.

Nintendo’nun ikonik oyunu Tetris, Rus bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından tasarlanmış, 1984'te ilk defa piyasaya sürülmüştü. 1989’da el konsollu versiyonu piyasaya çıkınca popülerlik kazanmıştı.

Oyun bugünlerde cep telefonundan bile oynanabiliyor.

2010 yılında profesyonel oyuncu Thor Aackerlund, parmaklarını titretme tekniğiyle konsolu daha hızlı hareket ettirmeyi başarmış ve 30. seviyeye ulaşmıştı.

Diğer oyuncular da bu tekniği ve başka teknikleri kullanarak oyunu bitirmeye çalışmışlardı, fakat şimdiye kadar sadece yapay zeka bunu başarabilmişti.

YouTube’da ‘Blue Scuti’ ismiyle bilinen ve 11 yaşından beri oyunu oynayan Gibson, pek çok oyun turnuvasına katıldı.

YouTube kanalına, “Bu oyuna başladığım zaman oyunu çökertmeyi ya da onu yenmeyi beklemiyordum” yazdı.

Willis oyunu bitirmenin yanı sıra üç Tetris dünya rekorunu da kırdığını söyledi.
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