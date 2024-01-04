Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Seçim takvimi nasıl işleyecek?





Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimlerde, seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirlemişti.Seçmen listeleri muhtarlıklarda saat 08.00'de askıya çıkarıldı. Böylece seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi de başlamış oldu.17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.Kaydı bulunmayanlar nüfus müdürlüklerine başvurabilecek.Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek.Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.Seçmen listeleri 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.27 Ocak'ta siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'ta saat 17.00'ye kadar teslim edecek.3 Mart'ta kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.31 Mart'ta da yerel seçimler yapılacak.Yerel seçimlerle ilgili olarak ayrıca, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.Bu iller; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak açıklanmıştı.