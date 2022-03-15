Samanyolu Haber /Gündem / 14 askere daha 'ankesör' gözaltısı /15 Mart 2022 13:07

14 askere daha 'ankesör' gözaltısı

Ankesörlü telefondan arandıkları iddiasıyla aralarında görevdeki 1 yarbay, 1 teğmen ile 7 astsubayın da bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Cadı avında Hizmet Hareketi’ne üye olma iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada aralarında subayların da olduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kontörlü sabit hatlardan arandıkları suçlaması yöneltilen görevdeki 1 yarbay, 1 teğmen ile 7 astsubay ile daha önce KHK ile ihraç edilmiş 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi. 12 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişinin arandığı belirtildi.
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