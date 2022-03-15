14 askere daha 'ankesör' gözaltısı

Cadı avında Hizmet Hareketi’ne üye olma iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada aralarında subayların da olduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.







Kontörlü sabit hatlardan arandıkları suçlaması yöneltilen görevdeki 1 yarbay, 1 teğmen ile 7 astsubay ile daha önce KHK ile ihraç edilmiş 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi. 12 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişinin arandığı belirtildi.