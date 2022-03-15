Samanyolu Haber /Gündem / Polis müdürleri çocuklarına uyuşturucu kaçakçısından burs aldı /15 Mart 2022 13:03

Polis müdürleri çocuklarına uyuşturucu kaçakçısından burs aldı

Gazeteci Tolga Şardan, bazı polis müdürlerinin uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş’tan çocuklarına burs aldığını yazdı. Şardan, Daş’ın 20 civarında polise burs verdiğini öne sürdü.

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T24 yazarı Tolga Şardan, bazı polislerin uyuşturucu kaçakçısı olduğu belirtilen ve “Bataklık” isimli soruşturmanın önemli isimlerinden olan Nejat Daş’ın bazı polis müdürlerinin çocuklarına burs verdiğini öne sürdü. Şardan, başka bir suç örgütü soruşturmasında bir hakimin adının geçtiğini iddia etti.

20 CİVARINDA MÜDÜR, BARONDAN “BURS” ALDI
Bugünkü köşe yazısında “Bataklık” isimli dosyada yaşanan gelişmeleri aktaran Şardan, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve “Bataklık” adı verilen kara para soruşturması çerçevesinde ilginç bağlantılar çıktı. Dosyanın iki önemli ismi vardı. Çetin Gören ve Nejat Daş. Daş’ın bağlantılarını inceleyen polis, uyuşturucu kaçakçılığına adı karışan suç örgütü liderinin İstanbul’da bazı polis müdürlerinin çocuklarına eğitim bursu verdiği anlaşıldı! Daş’ın burs verdiği polis sayısının 20 dolayında olduğu ifade ediliyor” dedi.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ HAKİM, ATILMAK YERİNE EMEKLİ EDİLDİ
Şardan, yazısının başka bir kısmında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İzmir merkezli başlattığı suç örgütü dosyasında bir hakimin adının geçtiğini ifade etti. Şardan, “Dosyanın içeriği MİT benzeri bir gizli oluşum kurmak. Bu dosya üzerinde halen gizlilik kararı var. Fazla detay verme olanağım yok ne yazık ki. Fakat küçük detaylar verebilirim. Suç örgütü lideri bir kadın. Bu örgüt içinde AKP’nin İzmir kadrosunda siyaset yapan dört isim var şüpheli konumunda” dedi. Şardan, ihracı istenen hakimin emekli edildiğini kaydetti.
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