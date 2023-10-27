Samanyolu Haber /Gündem / 14 ayrı suçtan 79 yıl ceza alan 'Döner Kardeşler' tahliye edildi /27 Ekim 2023 18:34

14 ayrı suçtan 79 yıl ceza alan 'Döner Kardeşler' tahliye edildi

Organize suç örgütü lideri Turhan Döner ile kardeşi Emirhan Döner'e verilen hapis cezalarının bir kısmı Yargıtay'da bozuldu. Döner Kardeşler tahliye edildi.

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İstanbul Zeytinburnu ve çevresinde 'Döner Kardeşler' ismiyle tanınan organize suç örgütü lideri Turhan Döner ile kardeşi Emirhan Döner'e verilen hapis cezalarının bir kısmını Yargıtay bozdu. Kararın ardından Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi Döner kardeşlerin yattıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan şebeke, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaşması ile gündeme gelmişti. Bakırköy 20. Ağır Ceza mahkemesi Emirhan Döner hakkında 7 ayrı suçtan 44 yıl 3 ay hapis cezası verilirken kardeşi Turhan Döner hakkında ise 7 ayrı suçtan 34 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.  

Gazete Duvar'da yer alan habere göre kararın ardından dosya itiraz üzerine istinaf mahkemesine gitti burada cezalar onandı. Ancak yapılan itirazla üzerine dosya bu kez Yargıtay'a gitti. Yargıtay Ceza Dairesi verilen cezaların bir kısmını bozdu bir kısmını ise onadı. Kararın bir kısmının bozulmasının ardından da Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi döner kardeşlerin başka suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse yattıkları süreyi göz önüne alarak 2 gün önce tahliyelerine karar verdi. Yargıtay kararı sonrası Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin yeniden yargılama yapacak.
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