Samanyolu Haber /Gündem / '15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız /24 Ocak 2022 11:14

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri yaptığı basın açıklamasında, “Beyinlerine sıkacağız. İnlerinde hepsini ezeceğiz. Dağda, PKK’yı Kandil’de nasıl eziyorsak, onları savunanlara da bunu bir defa daha söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

Sanatçı Sezen Aksu’nun Yaşar Gaga ile çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkıda kullandığı sözler nedeniyle 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri Çağlayan Adliyesi önünde basın açılması yaptı.

Platform Başkanı Erol Bulut, Aksu hakkında suç duyurusunda bulundukları belirten bir basın açıklaması yaptı.

Dine organize bir şekilde saldırı olduğunu iddia eden Bulut, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerine atıfta bulunarak, “Beyinlerine sıkacağız. İnlerinde hepsini ezeceğiz. Dağda, PKK’yı Kandil’de nasıl eziyorsak, onları savunanlara da bunu bir defa daha söylüyoruz” dedi.

TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Bulut sözlerine şöyle devam etti: “İmanımıza ve kutsallarımıza hakaret edildiği için bugün burada basın açıklaması yapmak için toplandık. Biz buna ‘dur’ diyebilmek için bugün burada toplandık. Teröristler bir taraftan, imanımıza, peygamber efendimize sözlü olarak saldırmaya çalışanlar bir taraftan en sonunda dayanılmaz bir duruma geldi. Bu gidişe bir dur diyebilmek için, onlar o eski söyledikleri alışkanlıklardan vazgeçsinler diye biz buradayız. Bizim milletimiz ayağa kalktı. Türkiye eski Türkiye değil. Herkes aklını başına alsın” ifadelerini kullandı.
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'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

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