Bitter çikolatanın inanılmaz faydası: Bakın hangi hastalığı önlüyor!

Çikolatanın içerisindeki magnezyumun vücudun bağışıklık tepkisini güçlendirmede kilit rol üstlendiğini belirten bilim insanları, insan vücudunun kanserle mücadeledeki temel silahı olan 'T hücrelerinin' yalnızca magnezyum bakımından zengin olan ortamlarda etkili olduğunu tespit etti.



Magnezyum bitter çikolatanın yanı sıra, yeşil sebzelerde, kepekli ekmekte, fındıkta, avokadoda ve esmer pirinçte de bulunuyor.



İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christoph Hess, konuya ilişkin açıklamasında, "Bunu klinik olarak hastalar üzerinde gözlemleyip doğrulayabilmek için tümörlerdeki magnezyumu hedeflenen bir şekilde artırmanın yollarını arıyoruz" dedi.



'Kanında magnezyum düzeyi yetersiz olan hastalarda, kansere karşı immünoterapi tedavisi daha az etkili'



Cell dergisinde yayınlanan makalede yer verilen araştırma sonuçları, gerçek kanser hastalarından elde edilen ve bu teoriyi destekleyen verileri de içeriyordu.



Buna göre, kanlarında magnezyum düzeyi yetersiz olan hastalarda, kansere karşı immünoterapi tedavisinin daha az etkili olduğu görüldü.



Beslenme uzmanı Sarah Brookes, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bitter çikolata yalnızca lezzetli olmakla kalmıyor, aynı zamanda oldukça sağlıklı. Magnezyum açısından zengin, bu da onu mükemmel bir atıştırmalık haline getiriyor. Çoğu insan magnezyum bakımından zayıftır ve yeterince magnezyum tüketmek stres, uyku, endişe ve rahatlamaya yardımcı olabilir.



Bitter çikolata ayrıca demir, bakır, potasyum, kalsiyum ve fosforun yanı sıra lif, antioksidanlar ve genel bağırsak sağlığınız için faydalı olan polifenoller ve flavanoller gibi bitki bileşikleri bakımından da zengindir. Bu noktada önemli olan, ham kakao içeriğinin yüzde 70'in üzerinde olduğu çikolataları tercih etmek. Kakao tozu ile sıcak çikolata gibi içecekler de yapabilirsiniz.”

