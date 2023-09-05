'15 Temmuz Hikayesi'ni Çökerten Tanık'

15 Temmuz'un üzerindeki soru işaretleri cevap beklerken gazeteci Adem Yavuz Arslan çok dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.





Adem Yavuz Aslan'ın verdiği bilgiye göre Erdoğan'ın 'eniştesinden' öğrendiğini iddia ettiği 15 Temmuz'u önceden haber alıp Nevşehir'den İstanbul'a gelip Boğaz Köprüsü'nde olacakları bekleyen yardımcı istihbarat elemanı Berat Kulunyarab (Sait Satılmış) iki ayrı kayıt yapıp o gün ve sonrasında neler yaşadıklarını anlattı.





İstihbarat elemanı Satılmış, Boğaz Köprüsü'nde sivilleri vuran 'siviller'i, keskin nişancıları ve gördüklerini anlatmaması için Cumhurbaşkanlığından gelen tehditleri, elleriyle verdiği delillerin kaybolmasını ve diğer çarpıcı detayları anlattı.





İşte çok konuşulacak o ifşa videosu...







