Samanyolu Haber /Gündem / '15 Temmuz Hikayesi'ni Çökerten Tanık' /05 Eylül 2023 16:58

'15 Temmuz Hikayesi'ni Çökerten Tanık'

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, 15 Temmuz'un karanlıkta kalan yönleriyle ilgili 2 bölümden oluşan çok önemli bir video paylaştı.

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15 Temmuz'un üzerindeki soru işaretleri cevap beklerken gazeteci Adem Yavuz Arslan çok dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. 

Adem Yavuz Aslan'ın verdiği bilgiye göre Erdoğan'ın 'eniştesinden' öğrendiğini iddia ettiği 15 Temmuz'u önceden haber alıp Nevşehir'den İstanbul'a gelip Boğaz Köprüsü'nde olacakları bekleyen yardımcı istihbarat elemanı Berat Kulunyarab (Sait Satılmış) iki ayrı kayıt yapıp o gün ve sonrasında neler yaşadıklarını anlattı.

İstihbarat elemanı Satılmış, Boğaz Köprüsü'nde sivilleri vuran 'siviller'i, keskin nişancıları ve gördüklerini anlatmaması için Cumhurbaşkanlığından gelen tehditleri, elleriyle verdiği delillerin kaybolmasını ve diğer çarpıcı detayları anlattı. 

İşte çok konuşulacak o ifşa videosu...


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