Kırklareli 'de felaket: Sel suları bungalov evleri sürükledi, 5 kişi kayıp

Kırklareli'nde sabaha karşı başlayan sağanak, kentin kuzeyinde kuvvetli şekilde devam ediyor. Kuvvetli sağanak kentte hayatı felç etti. Sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.







Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sağanak, su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.







Halktv.com'da yer alan habere göre yağış nedeniyle su debisi artan ve yatağından çıkan Değirmen Deresi, Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akmaya başladı.





Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Bungalov evlerin olduğu bölgede yaşanan sel sonrası 4'ü yetişkin 1'i çocuk 5 kişiye ulaşamıyoruz. Aramalar sürüyor" dedi.







Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açılamada, "İğneda Demirköl yolu 2'nci ile 5'inci kilometresi arası güzergah aşırı yağıştan dolayı trafiğe kapatılmıştır' denildi.







Hava sıcaklığının 17 derece olduğu bölgede kuvvetli sağanakların yarına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.







Kırklareli Valisi Birol Ekici de bölgeye gelerek devam eden çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.





Edirne'de de zaman zaman sağanak şiddetini artırıyor.







Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine dek süreceği ön görülüyor.



