Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz’un kritik ismi Tümamiral Cihat Yaycı, görevinden alındı /16 Mayıs 2020 10:53

15 Temmuz’un kritik ismi Tümamiral Cihat Yaycı, görevinden alındı

15 Temmuz’un kritik ismi Tümamiral Cihat Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

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Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Tümamiral Cihat Yaycı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay başkanlığından alınarak Genelkurmay Başkanlığına  atandı.

Tümamiral Yaycı, Libya ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olarak biliniyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararında şu ifadelere yer verildi;

‘Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin gereğince, EK listede kimliği yazılı amiralin, ismi hizasında belirtilen görev yerine atanmasına karar verilmiştir.’
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