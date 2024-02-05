Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'da 'gazi' ilan edilmişlerdi, AKP önünde gözaltına alındılar /05 Şubat 2024 18:08

15 Temmuz'da 'gazi' ilan edilmişlerdi, AKP önünde gözaltına alındılar

15 Temmuz sonrasında “gazi” ilan edilerek maaş bağlanan bir grup, AKP binası önünde açıklama yapmak istedi. Maaşlarını alamadıklarını belirten kişiler, polis tarafından gözaltına alındı.

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Maaşlarını alamadıklarını belirterek AKP binası önünde açıklama yapmak isteyen “15 Temmuz gazileri”, polis tarafından gözaltına alındı.

15 Temmuz'un ardından “gazi” unvanı alan bazı kişiler, maaş alamadıkları gerekçesiyle AKP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmak istedikleri sırada gözaltına alındı.

ONDAN SONRA KALKIN BU DARBE DEYİN
Gazete Duvar’da yer alan habere göre 15 Temmuz’da bacağından üç kurşunla yaralanan Necmettin Utuş’un sosyal medyada yayımlanan videosunda “Herkes duysun, bu gazilik unvanını alıp münasip bir yere koysunlar AKP milletvekilleri. Şehitlere normal ölüm yazın gazilere inşaattan düştü yazın ondan sonra kalkın bu darbe deyin. Siz o 200 tankı çıkaranları, tankları Meclis’e gönderenleri almayın beni alın!” tepkisi gösterdi.

HANİ DEMOKRATİK BİR HAKTI BASIN AÇIKLAMASI?
15 Temmuz gazisi olduğunu belirten bir diğer kişi, Ufuk Yeğin de sosyal medya hesabından, “Ak Parti genel merkez önünde yapılacak basın açıklaması öncesi 15 Temmuz Gazileri arkadaşlarımız Necmettin Utuş ve beraberindekiler Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındılar. Gazisine dahi saygısı olmayan bu gözü dönmüşlük kaybettirir. SGK maaşı bağlanmadığı gerekçesiyle basın açıklaması yapmak isteyen 15 Temmuz Gazileri şu an Ankara emniyeti tarafından gözaltına alındılar. Hani demokratik bir hak idi basın açıklaması? Bu mu gaziye saygınız?” ifadelerini kullandı.
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