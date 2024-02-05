ABD, Türkiye'den ayrılanların yeni gözdesi oldu: İltica yüzde 50'den fazla arttı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geleceklerini yurtdışında kurmak için yabancı ülkelere yaptığı iltica başvuruları katlanarak artıyor.







ABD'ye Meksika ve Kanada sınırlarından iltica etmek için kaçak yollarla giren Türk vatandaşlarının sayısı 50 bin kişiyi buldu. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin son resmi verilerine göre, 50 bine yakın Türk vatandaşı hem Meksika hem de Kanada sınırından yasa dışı yollarla sığınmacı olarak ülkeye giriş yaptığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı.





Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin son resmi verilerine göre, 48 bin 539 Türk vatandaşının Meksika ve Kanada sınırlarından ABD’ye iltica etmek için yasa dışı yollarla geçtiği tespit edildi.







SAYI YÜZDE 50 ARTTI: ÇOĞUNLUĞU MEKSİKA SINIRINI KULLANIYOR



VOA News'ten Can Kamiloğlu'nun haberine göre, sığınmacı olarak Kanada sınırını kullanan Türk vatandaşlarının sayısı bin 298 kişiyle sınırlı kaldı. Türk vatandaşlarının çok büyük bir çoğunluğunun, ABD’ye yasa dışı yollardan sığınmacı olarak geçmek için daha çok Meksika sınırını kullandığı görüldü.





VOA Türkçe’nin geçtiğimiz yıl aynı dönemde Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin resmi verilerine dayandırarak yaptığı haberde, 31 bin 362 Türk vatandaşının, sınırlardan kaçak yollarla ülkeye girdiği bildirilmişti. Geçtiğimiz yıl yayınlanan verilerle kıyaslandığında, son bir yılda ABD’ye sınırdan iltica etmek isteyen Türk vatandaşlarının sayısının yüzde 50’den daha fazla arttığı kaydedildi.







ALMANYA'YA DA REKOR BAŞVURU: TÜRKLER, SURİYELİLERİN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA



Almanya'da 2023'teki toplam 351 bin 915 iltica başvurusunun 62 bin 624'ü Türk vatandaşları tarafından yapıldı. Almanya verilerine göre iltica başvurularında ilk sırayı Suriye vatandaşları aldı. Suriyeliler tarafından 102 bin 930'u ilk başvuru olmak üzere toplam 104 bin 561 başvuru yapıldı.







Türkler 61 bin 181'i ilk başvuru olmak üzere 62 bin 624 başvuru ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye'yi 53 bin 582 başvuru ile Afganistanlılar izledi. Bunu 12 bin 360 başvuru ile Iraklılar ve 10 bin 206 başvuru ile İranlılar izledi.





ÇOK SAYIDA ÇOCUK VAR

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin son resmi verilerine göre hem Kanada hem de Meksika sınırlarından ülkeye yasa dışı yollarla geçen sığınmacılar arasında çok sayıda çocuk bulunuyor.





Şimdiye kadar 29’u aileleriyle birlikte, 441’i de tek başına ve refakatsiz olan Türk çocukları, ABD sınırlarından yasa dışı yollarla sığınmacı olarak girdi.





Meksika ve Kanada’dan ABD’ye sığınmacı olarak kaçak olarak geçenler yasalar gereğince gözaltına alınmalarının ardından daha çok Arizona ve Teksas eyaletlerindeki tutukevlerine yerleştiriliyor.





Sığınmacı Türkler, ABD’ye iltica talebiyle mahkemeye çıkartılıyor. ABD’ye iltica talep eden kişinin talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi ve bir Amerikan vatandaşının sığınmacı Türk’e sponsor olması durumunda, bir hafta ile birkaç ay bir süre zarfında içinde tutukevinden serbest bırakılıyor. Sığınmacı Türklerden bazıları da çıkarıldıkları mahkemelerde iltica talepleri reddedildikten sonra Türkiye’ye sınır dışı ediliyor.

