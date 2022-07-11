Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'da /11 Temmuz 2022 20:29

15 Temmuz'da

Avusturya’nın Wels kentinde tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili alınan yeni kararla 15 Temmuz'da ABD’ye iade edilmesinin planlandığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Avusturya’nın Wels kentinde tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, 15 Temmuz'da ABD’ye iade edilecek.

Wels Savcılığı Basın Biriminden Savcı Silke Enzlmüller, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Korkmaz’ın tutuklu bulunduğu Wels’den önce Viyana’ya, cuma günü de ABD’ye iade edilmek üzere uçağa bindirileceğini söyledi.

Avusturya Adalet Bakanlığı, 15 Haziran’da Korkmaz'a yönelik isnat edilen suçların ilkinin ABD'de işlenmiş olması ve bu ülkedeki mağdur sayısının fazlalığı gerekçesiyle iade önceliğini bu ülkeye tanımıştı.

Kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Korkmaz'a ilişkin Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin iade talebini kabul etmiş, daha sonra da Mart 2022'de ABD'nin iade talebini de yerinde bulmuştu.
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