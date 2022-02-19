Samanyolu Haber /Gündem / 16 milyar doları az bulan Erdoğan, Nebati’yi fırçaladı /19 Şubat 2022 20:17

16 milyar doları az bulan Erdoğan, Nebati’yi fırçaladı

AKP Hükumetinin şirketlere döviz bozdurun baskısı artıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, doları 13,65 liranın altında tutmak için vatandaşların ve şirketlerin bozdurduğu 16 milyar doları yetersiz buldu. Erdoğan’ın 25 milyar dolar sözü veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye kızdığı öğrenildi.

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Kur korumalı TL mevduat sisteminin açıklandığı 20 Aralık 2021 tarihinden bu yana bu hesaplarda 370 milyar TL birikti. 27,5 milyar dolara denk gelen rakamı yeterli bulmayan Erdoğan, şirketlerin ve vatandaşların daha fazla dolar bozdurmasını istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sistem hayata geçmeden önce Erdoğan’a “Aralık-Ocak-Şubat’ta 25 milyar dolar bozdurulacak” sözü verdiği kaydedildi. Nebati’nin bozdurulacak dolar öngörüsü tutmayınca Erdoğan’ın sinirlendiği kulislere yansıdı. Şirketlere yönelik döviz bozdurun baskısının arttırılmasını isteyen Erdoğan’ın Koç ve Sabancı’ya Nebati üzerinden mesaj ilettiği iddia edildi.

ERDOĞAN 50 MİLYAR DOLAR BEKLİYORDU
Erdoğan’ın bankalardaki 239 milyar dolarlık döviz mevduatının 50 milyar dolarının bozdurulmasını istediği kaydediliyor. Ekonomi çevreleri ise 17 Şubat 2021 itibariyle dolar mevduatının 239 milyar dolardan 223 milyar dolara gerilediğini kaydediyor. Vatandaşların ve şirketlerin 16 milyar doları TL’ye çevirdiğini aktaran ekonomi uzmanları, “Erdoğan yüzde 20’nin üzerinde doların çözülmesini bekliyordu. Şimdiye kadar yüzde 10 dahi bozdurmuş değil. Bozdurulan miktar yüzde 7’de kaldı.” ifadelerini kullanıyor.

KUR KORUMALININ KAZANCINI AZ BULANLAR ALTIN VE DOLARA GEÇECEK
Hala dolarizasyonun (vatandaşın ve şirketlerin dolarda kalması) çok baskın olduğunu aktaran ekonomist Barış Soydan ise kendi YouTube kanalında “Mart ayında kur korumalı TL mevduat sisteminde ilk vadeler doluyor. Vatandaş enflasyonun altında kazandığını görünce sistemden çıkacak. Yeniden altın ve dolara yönelecek” değerlendirmesi yaptı.
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