Samanyolu Haber /Gündem / 17 vali merkeze çekildi, 41 ile yeni vali atandı /10 Haziran 2020 08:55

17 vali merkeze çekildi, 41 ile yeni vali atandı

Kayyım olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu merkeze çekildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre 41 ilin valisi değişti 17 ilin valisi merkeze alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan valiler kararnamesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından 17 vali merkeze çekilerek 41 kente yeni vali ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti.

Atama kararlarına göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi.

Atama kararlarına göre Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi, Süleyman Elban Adana Valisi, Münir Karaloğlu da Diyarbakır Valisi olarak atandı.

Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi, Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi, Vahdettin Özkan Konya Valisi, Zülkif Dağlı Samsun Valisi olarak atandı.

Ersin Yazıcı Antalya Valisi, Orhan Tavlı Muğla Valisi, Seddar Yavuz Kocaeli Valisi, Tuncay Sonel Ordu Valisi olarak atandı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı'ya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya'ya vali olarak atandı.

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray'a, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır'a vali olarak atandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 17 vali merkeze çekildi, 41 ile yeni vali atandı Sonraki Haber >>

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:18:59