1993'ten beri en yüksek bütçe açığı

Koronavirüs'ten etkilenen ekonomiyi desteklemek için daha önce benzeri görülmemiş teşvik paketleri açıklayan İngiliz hükûmete nisanda bütçe açığında rekor kırdı.







Veriler İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak tarafından duyurulan ve 8 milyon işçiye ödeme yapılmasının da dahil olduğu müdahalenin resesyona giren ekonomiye maliyetini gözler önüne serdi.





KREDİ ÖDEMELERİ ÜÇ AY DAHA TEHİR EDİLSİN





Bu maliyet Koronavirüs kısıtlamalarının devam etmesi halinde daha da artabilir. Cuma günü otoriteler bankaların mortgage (ipotekli konut kredileri) ödemeleri ek üç ay daha uzatmaları gerektiğini bildirdi.





Koronavirüs perakende satışlar üzerinde de yıkıcı etkilere sebep oldu.





Lüks ürün üreticisi Burberry şu anda mağazalarının yarısının kapalı olması dolayısı ile gelecek sene için tahminde bulunmayacağını belirtti.