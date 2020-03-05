2 aylık hamile kadın 2 gündür gözaltında tutuluyor

Hamile kadınlar tutuklanmaya devam ediyor. 2 aylık hamile Sümeyye Çınar ve eşi İlker Çınar Manisa’da gözaltına alındı. İkisi de işletme mezunu olan Çınar çifti hala Manisa Emniyet Müdürlüğünde tutuluyor.









Daha önce düşük yapan Sümeyye Çınar’ın 4 yaşında Sümeyra adlı bir kızı bulunuyor. Sümeyye Çınar’ın (30) serbest bırakılması için sosyal medyada HamileKadına GözaltıZulmü etiketiyle kampanya başlatıldı.





5275 Sayılı CİK’na göre hamile kadınlar gözaltına alınamaz, tutuklanamaz. Hüküm kesinleşmiş olsa bile cezalarının doğumdan itibaren 6 ay ertelenmesi gerekiyor.