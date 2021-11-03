‘200 bin TL maaş’ iddiasına yalanlama gelmedi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun başkanlık seçimine aday olan eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter geçtiğimiz günlerde 'TBF'den aylık 200 bin TL maaş alan var' açıklamasını yapmıştı. Kunter, "Kimin ne kazandığını açıklayacağız ve şeffaf olacağız. O zaman bu maaşları alanlarda utanma duygusu olacak" demişti.



Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, Kunter'in iddialarının yalanlanıp yalanlanmadığı konusunu merak ettiğini söyleyerek "Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Hidayet Türkoğlu’nun yaptığı TBF’den yapılan herhangi bir yalanlamaya rastlamadım." açıklamasını yaptı.



Yarkadaş "Demek ki; Erman Kunter’in öne sürdüğü “TBF’de 200 bin TL maaş alan var’’ iddiası hem doğru hem de bu durum kimseyi rahatsız etmiyor." değerlendirmesini yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:



Demek ki; AKP iktidarına sırtını yaslayanlar 200 bin TL’lik maaşları hak ettiklerini düşünüyor. Ne diyelim; “Rabbim verdikçe veriyor…”



Erman Kunter ne demişt?



Türkiye Basketbol Federasyonu'nun başkanlık seçimine aday olan eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, konuyla ilgili şunları söylemişti:



"Takımlar 2 bin TL’yi bir araya getirip deplasmana gidemiyor. TBF'de ise 200 bin TL’lik maaşlar ödeniyor, bu maaş bordrolarını görüyoruz ve birçok duyum da alıyoruz. Biz bu ödemeleri açıklarsak bu maaşları alanlarda bir utanma duygusu oluşacak otomatikman. Tek kişinin aldığı 200 bin TL'lik bir maaşla bir lig döner. Gerçekten büyük bir savurganlık var. Bunun önüne geçmek lazım."



