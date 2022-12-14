200 liralık banknot Kasım'da rekor kırdı

Dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, Kasım ayında rekor kırdı.





Son 1,5 yılda Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve enflasyonun yüzde 80'leri görmesi, nakit ödemelerde banknotların yetersiz kalmasına neden oldu.





Bloomberg'in haberine göre, dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Grafik, 200 liralık banknotun sirkülasyonunun bu yıl hemen hemen iki katına çıktığını ortaya koydu.





1 Ocak 2019'da tedavüle girdiğinde yaklaşık 131 ABD Doları değerinde olan 200 liralık banknot bugün ise yaklaşık 11 dolar seviyesinde.