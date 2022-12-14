Çin’den Rusya’ya teknoloji freni!

Çin teknolojisiyle üretilen yerli LoongArch tasarımına dayalı Loongson mikroişlemcilerin Rusya Federasyonu'na satışını yasakladı.







Çin hükümeti sınırlamanın, LoongArch tasarımına dayalı Loongson mikroişlemcilerin teknolojinin stratejik olarak önemli kabul edilmesinden ve Çin'in askeri-sanayi kompleksinde kullanılmasından kaynaklandığını ileri sürdü.





Kommersant’ın konuya ilişkin haberinde bir dizi Rus elektronik üreticisinin, Çinli işlemcileri çoktan test ettiğini ve yaptırımlara çıkış yolu olarak kullanılan paralel ithalat kanalları da engellenirse Intel'in yerini alabileceklerine inandığını belirterek bu durumda bu ürünlerin Rusya’ya ithalatının imkansız hale geleceğinin altını çizdi.





Kommersant’ın elektronik pazarındaki bir kaynağı ise Çin'deki en iyi yonga setlerinin askeri- sanayi kompleksi olduğunu, Çin’in aldığı bu kararın sadece Rusya’ya karşı olmadığını, tüm ülkelere ihracatını yasakladığını belirtti.





Yine de bazı uzmanlar paralel ithalatın engellenmesi ve Intel ve AMD işlemcilerin stoklarının tükenmesi durumunda, Rus şirketlerinin Çin yetkililerinin kararı olsa da Loongson ürünlerini kullanabileceğini söylüyor.

Öte yandan Rusya pazarında ekipman üretimini düzenlemek için dünyada milyarlarca adet bulunan Intel işlemcileri kullanmanın çok daha kolay ve daha güvenli olduğuna dikkat çekiyor.





Ayrıca teknolojik özellikleri açısından, Çin mikroişlemcilerinin, Rusya’nın kendi ürettiği mikro işlemcilerden teknolojik olarak daha ilerde olmasına rağmen yine de Amerika’nın ürettiği bileşenlerinin gerisinde kaldığını hatırlatıyor.





Ukrayna'da çatışmaların patlak vermesinden sonra, Rus yerli bilgisayarların, depolama sistemlerinin, sunucuların vb. üzerinde çalıştığı önde gelen işlemci üreticileri, Intel ve AMD, Rusya Federasyonu'na teslimatları askıya aldı. Bundan sonra Rusya'da paralel ithalat yasallaştırıldı: telif hakkı sahibinin izni olmadan ürün ithal etmenin cezai ve idari sorumluluğu kaldırıldı. Paralel ithalat kanalları aracılığıyla ithalatına izin verilen ürünlerin listesi özellikle Intel ürünlerini içeriyor.