Samanyolu Haber /Ekonomi / 2020'de işsizlik maaşı kaç TL olacak? /27 Aralık 2019 12:24

2020'de işsizlik maaşı kaç TL olacak?

Net asgari ücretin 2 bin 324 TL olarak esas alınacağı 2020 yılında işsizlere verilecek asgari ve azami maaş tutarları da yeniden belirlendi.

SHABER3.COM

Asgari ücrete yapılan 304 liralık zamma tepkiler sürerken, 2020 yılında işsizlik maaşı da belli oldu.

En düşük işsizlik maaşı bin 15 lira 59 kuruştan 1.168 lira 27 kuruşa yükseltildi. En yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 31 lira 19 kuruştan 2 bin 336 lira 53 kuruşa ulaştı. 

İşsizlik maaşı için Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) müracaat edilmesi gerekiyor.

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*İşsizlik ödeneği alma şartlarını sağlayan işçiler, iş akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

*600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün (6 ay)

*900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay)

*1.080 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay) süreyle işsizlik ödeneği ödenmektedir. 

*İşçiler, işsizlik ödeneği alırken kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

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