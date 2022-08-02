Samanyolu Haber /Gündem / 2022 KPSS hakkında inceleme başlatıldı /02 Ağustos 2022 21:25

2022 KPSS hakkında inceleme başlatıldı

Birçok kez farklı şekillerde gündeme gelen KPSS'den bu yılda birçok öğrencinin mağdur olduğu dile getiriliyor. Sınav sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu belirtiliyor.

2022 KPSS hakkında inceleme başlatıldı

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) çok sayıda sorunun Yedi İklim Yayınları’nın deneme sınavlarında daha önce çıkması tartışılırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı verdi.

Yusuf Satıoğlu’na ait Yedi İklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

Erdoğan, Twitter açıklamasında şunları dedi: “Devlet Denetleme Kurulu’muzun 2022 KPSS’yle ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.”
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