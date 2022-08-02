Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları temmuzda rekor kırdı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının temmuzda yeni bir rekorla 231 olduğunu açıkladı.





TTB’nin Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre başvurular 2022’nin sadece ilk yedi ayında bin 402 olarak kaydedildi. Bu, belgelerin 2021 toplam sayısı 1405’e dayandığını gösteriyor.





Paylaşımda şunlar yazıldı: “Ağır ve güvensiz çalışma şartları nedeniyle yurt dışı hekim göçü artıyor. Hakkımızı alana, sağlıklı bir geleceği kurana dek mücadeleye devam!”









