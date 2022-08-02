Samanyolu Haber /Kültür / Peaky Blinders'ın filmi geliyor /02 Ağustos 2022 21:03

Peaky Blinders'ın filmi geliyor

Dizi sektörünün popüler yapımlarından biri olan İngiliz dizisi Peaky Blinders beyazperdeye uyarlanıyor.

Peaky Blinders'ın filmi geliyor

2013’te izleyiciyle buluştuğunda geniş bir hayran kitlesine ulaşan Peaky Blinders’ın film hazırlıkları başladığı duyruldu. Senaryonun tamamlanmasına çok az kaldığını belirten dizinin yapımcısı Steven Knight, film hakkında bilgi verdi. Knigth, “Şu sıralar filmi yazıyorum. Yazmayı neredeyse bitirdim. Filmi çekmek için Birmingham’da bazı film ve televizyon stüdyoları ayarlıyorum” dedi.

Haber Global'de yer alan habere göre, filmde, diziden tanıdık simalar göreceğimizi belirten Knigth, kadroya katılacak yeni oyuncuların da şaşırtıcı olacağını söyledi. Filmi 18 aydan kısa bir sürede çekmek istediğini belirten Knight, “İnsanların bir araya gelip Peaky Blinders’ı beraber izleyebileceği bir etkinliği sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

GERÇEK HİKAYEDEN UYARLANDI

Peaky Blinders, aynı isimdeki gerçek bir çetenin hayatından uyarlandı. Dizi, 2018 yılında BAFTA'da "En İyi Drama Dizisi" ödülünün sahibi olmuştu.
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