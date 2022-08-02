Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi savaş uçakları havalandı

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan Songshan Havaalanı'na indi. Çin devlet medyası, Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar" dedi.







Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "Pelosi Tayvan’ı ziyaret ederse, bu Çin’in iç politikasına büyük bir müdahale olacak ve çok ciddi sonuçlara yol açacaktır. Çin Halk Kurtuluş Ordusu arkanıza yaslanıp hiçbir şey yapmayacağı düşünülemez" derken Çin Komünist Parti'nin yayın organlarından Global Times'in eski baş editörü Hu Xijin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceğini belirtmişti.





ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pasifik ülkeleri turunda Malezya'daki temaslarının ardından bu akşam Tayvan'ı ziyaret ediyor. Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a indi.





Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Ziyarette Pelosi'ye, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene, İstihbarat Daimi Özel Komitesi üyesi Raja Krishnamoorthi, Gazi İşleri Komitesi Başkanı Mark Takano ve Silahlı Kuvvetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi üyesi Andy Kim eşlik ediyor.





SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI





Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi. Japonya kamu yayın kurumu NHK'nin haberine göre, sekiz "F-15" savaş uçağı, beş tanker uçağı ile Kadena Hava Üssü'nden hareket etti. Tayvan'ın 730 kilometre kuzeydoğusundaki Ada'dan kalkan uçakların Pelosi'nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin ediliyor.





Tanker uçaklarının yakıt ikmali için jetlere eşlik etmesinin, havada uzun süre kalmayı planladıklarına işaret ediyor. Okinawa Savunma Bürosu, bugün "KC-135" tipi 22 tanker uçağının üsse geldiğini ayrıca "EP-3" tipi elektronik keşif uçağının Doğu Denizi'ne doğru yola çıktığını kaydetti.



