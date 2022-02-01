2022 model elektrikli Şahin'in çıkış tarihi netleşti; Peki fiyatı ne olacak?

Çok uzun yıllar Türkiye'de en popüler modeller arasında gösterilen 2022 model Tofaş Şahin tutkunlarını oldukça heyecanlandıran detaylar sonunda belli oldu.



İşte 2022 model Tofaş Şahin çıkış tarihi ve tüm detaylar…



Bir süredir otomobil piyasasını heyecanlandıran haberler ortaya çıkmış ve özellikle Tofaş Şahin hayranları büyük sevinç yaşamıştı.



Son günlerde Tofaş Şahin ile ilgili detaylar yavaş yavaş günyüzüne çıkmaya başladı ve fiyata dair de bilgiler gelmeye başladı.



Geçmiş dönemin en çok sevilen ve hala günümüzde hastalarının olduğu Tofaş ile ilgili yeni gelişmeleri ve ayrıntıları sizler için araştırdık…



İlk gelen bilgilere göre Türkiye’nin efsanesi haline gelen Tofaş Şahin modeli Mısır ve Etiyopya’da yeniden üretim bandına çıkacak.



Mısır ve Etiyopya’da üretime geçecek olan Tofaş Şahin bir diğer iddialara göre ise 2022 Eylül ayının sonlarında Türkiye'de de satışa çıkacak.



Bu arada 2022 model Tofaş Şahin elektrikli olarak üretilecek ve satışa da o şekilde çıkacak.



Başka versiyon seçeneklerine dair bilgiler ise henüz kesinlik kazanmadı.



Hali hazırda fosil yakıtlardan elektrikli yakıtlara bir geçiş söz konusu. Bu geçişi fırsata çevirmek isteyen yetkililer yeni nesil Şahin’in elektrikli motorla gelmesi kararını aldı.



Elektrikli motor seçeneğiyle satışa çıkacak olan yeni nesil Tofaş Şahin için çalışmaların şimdiden başladığı bir diğer iddialar arasında.



Yeni Tofaş Şahin için klasik tasarımın dışına çıkılacağı ve daha sportif bir görüntü kazanacağı belirtildi.



2022 model Tofaş Şahin ile ilgili fiyat iddiası daha çok gündem etkisi yaratacak gibi duruyor. Yeni elektrikli modelin fiyatına dair ilk iddia ise tam bomba.



İddialara göre Tofaş Şahin fiyatı versiyon seçenekleri göz önünde bulundurularak 170 bin TL gibi bir fiyata satılacak. Ancak bu fiyat elektrikli versiyon seçeneği yer almayacak.



Tabi ki tüm bunların şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.



Muhtemelen somut adımlar atılmaya başlandığında, resmi açıklamalar da gecikmeden yapılacaktır.