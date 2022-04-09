Samanyolu Haber /Gündem / 2023’de cezalar yüzde 100, vergiler yüzde 50 artacak /09 Nisan 2022 18:50

2023’de cezalar yüzde 100, vergiler yüzde 50 artacak

2023’de cezalar yüzde 100, vergiler yüzde 50 artacak

SHABER3.COM

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş “2023’de cezalar yüzde 100, vergiler yüzde 50 artacak gibi” başlıklı yazısında artan üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranlarına değinerek “Artış nisandan itibaren yüzde 2.5’te tutulabilse bile ekim sonunda oluşacak ve 2023’te uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 100’ü bulacak.” dedi.

Aktaş, ceza ve vergilerin her yıl ekim ayında açıklanan üretici fiyatlarındaki artış kadar artırıldığını hatırlattı:

"Yurtiçi üretici fiyatları endeksindeki yıllık ortalama artış mart sonu itibarıyla yüzde 64.30 düzeyinde. Marttan marta Yİ-ÜFE artışı ise yüzde 114.97.

Yıllık ortalama artış, son 12 ayın endeksinin, önceki 12 ayın endeksine kıyaslanması yoluyla hesaplanıyor.

Mart ayındaki üretici fiyat endeksi 1.321.90 düzeyinde bulunuyor. Bu orandan yola çıkarak üç varsayımda bulunduk.

Birinci varsayım: Nisandan itibaren fiyat artışı durdu. Dolayısıyla nisandan itibaren her ay, martta 1.321.90 olan endeks hesaba girecek. Bu durumda ekim sonundaki yıllık ortalama artış, yani yeniden değerleme oranı yüzde 87.83 olacak.

İkinci varsayım: Marttan itibaren üretici fiyatları her ay yüzde 2.5 artarsa yıllık ortalama artış ekim sonunda yüzde 100.18’e ulaşacak.

Üçüncü varsayım: Aylık fiyat artışı yüzde 5 olursa, bu kez ekim sonundaki yıllık ortalama artış yüzde 113.82’ye çıkacak.

Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını en geniş marjda uygulama yetkisi motorlu taşıtlar vergisinde. Cumhurbaşkanı dilerse bu vergiyi yeniden değerleme oranının yüzde 50’sini geçmeyecek ve yüzde 20’sinden az olmayacak şekilde belirleyebiliyor. Yani 2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 100 olursa motorlu taşıtlar vergisi yüzde 150’ye de çıkarılabilir, yüzde 20’ye de indirilebilir. Bu koşullarda bir artış söz konusu olamayacağına göre motorlu taşıtlar vergisi çok büyük olasılıkla aşağı çekilerek uygulanacaktır. Yüzde 100 dolayındaki bir YDO’ya göre MTV ne oranda belirlenir, bunu şimdiden kestirmek tabii ki mümkün değil. Ama bir ön tahmin olarak yüzde 50’ye yakın bir MTV artışı hiç şaşırtıcı olmaz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 2023’de cezalar yüzde 100, vergiler yüzde 50 artacak Sonraki Haber >>

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:54:52