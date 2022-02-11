Samanyolu Haber /Dünya / "24 ila 48 saat içinde..." /11 Şubat 2022 22:33

"24 ila 48 saat içinde..."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tezini yineleyen Beyaz Saray cephesi, ABD vatandaşlarına da Ukraynayı 24 ile 48 saat içinde terk etmeye çağırdı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, Rusya'nın artık Ukrayna'ya karşı büyük bir askeri operasyon yürütmek için yeterli güce sahip olduğunu ve bir saldırının "her an başlayabileceğini" söyledi.

"TERK EDİN!"

Beyaz Saray'daki bir brifingde belirli bir kanıt belirtmeden konuşan Sullivan, Ukrayna'da bulunan herhangi bir Amerikalının önümüzdeki 24-48 saat içinde ayrılması gerektiğini söyledi. Bir Rus işgalinin, kalkışları zorlaştıracak bir hava saldırısıyla başlayabileceğini söyledi.

Sullivan, ABD istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin'deki Kış Olimpiyatları sona ermeden önce bir işgal emri verebileceğine inandığını ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hızlı bir saldırının bir olasılık olduğuna inandığını öne sürdü.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Olimpiyatlar sırasında başlayabileceğine dair Cuma günü yeni bir uyarı yayınladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Açık olmak istiyorum: birçok spekülasyona rağmen Rusya’nın işgali Olimpiyatlardan sonra gerçekleşecek. Olimpiyatlar sırasında da başlayabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin böyle bir karar almıştı.” dedi.

BIDEN'DAN MÜTTEFİKLERLE GÖRÜŞME MANEVRASI

Sullivan, Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray Durum Odası'ndan transatlantik liderlerle güvenli bir görüntülü görüşme yapması ve kötüleşen bir durum karşısında müttefik birliği aramasının ardından konuştu.

Sullivan, Putin'in kesin olarak bir işgal başlatma emri verip vermediğinin belirsizliğini koruyor. Biden'ın yakında krizle ilgili olarak Putin ile bir telefon görüşmesi yapmasını beklediğini söyledi.
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