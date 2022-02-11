Bir Ukrayna hamlesi de İsrail cephesinden geldi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna’daki diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladığını duyurduğu ve vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahatlere karşı uyardığı belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna’daki diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladığını duyurduğu ve vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahatlere karşı uyardığı belirtildi.





İsrail Devlet Televizyonu’nun (KAN) haberinde, “Dışişleri Bakanlığı bu akşam Ukrayna’ya seyahatlere karşı uyarı çıkardı ve ülkeden diplomat ve elçilerin ailelerinin tahliyesini duyurdu” ifadesine yer verildi.





Haberde, Ukrayna’da yaşayan İsrail vatandaşlarına, “kesinlikle sıcak noktalara yaklaşmamaları”, bu ülkeye seyahat planlayanlara “şimdilik bu seyahatten vazgeçmeleri” tavsiye edildiği kaydedildi.







