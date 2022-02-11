Samanyolu Haber /Dünya / ABD askerlerinin ülkeye gelişine yeşil ışık yakıldı /11 Şubat 2022 22:44

ABD askerlerinin ülkeye gelişine yeşil ışık yakıldı

Danimarka Başbakanı Frederiksen, iki ülke arasında yapılacak bir anlaşma neticesinde ABD askerlerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasına izin vereceklerini açıkladı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Danimarka Başbakanı Frederiksen, iki ülke arasında yapılacak bir anlaşma neticesinde ABD askerlerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasına izin vereceklerini açıkladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da konuya dair gazetecilere konuştu. Frederiksen, ABD ordusu ve mühimmatlarının ülkede bulunmasının görüşüldüğünü ve buna izin vereceklerini kaydetti.

Frederiksen, anlaşmanın Kuzey ülkelerinin topraklarında yabancı asker bulundurmamasına dair tutumunun değişmesine işaret ettiğini vurgulayarak, söz konusu anlaşmayı Ukrayna krizinin tetiklemediğini belirtti.

Anlaşmanın iki ülke arasındaki güçlü dostluk açısından yeni bir döneme işaret ettiğini kaydeden Frederiksen, ABD'nin Avrupa'yla münasebetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaklarını ve bunun ortak değerlerin savunması olduğunu ifade etti.

Frederiksen, ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da üssü bulunduğu için ülkede yeni bir askeri üs kurulmayacağı bilgisini paylaştı.


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