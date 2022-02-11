ABD, Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderiyor

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Donanması, görev bölgesi Avrupa olan 6. filoya 4 muhrip gemi gönderdiği bildirildi. ABD Donanması, görev bölgesi Avrupa olan 6. filoya 4 muhrip gemi gönderdiği bildirildi.





ABD Donanması'na göre, kısa süre önce 4 muhrip gemisi, NATO müttefiklerini desteklemek için Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine konuşlandırıldı.





Deniz Kuvvetleri sözcüsü Teğmen Arlo Abrahamson, "ABD Donanması muhripleri USS The Sullivans (DDG 68), USS Gonzalez (DDG 66), USS Donald Cook (DDG 75) ve USS Mitscher (DDG 57) Avrupa harekat alanında faaliyet gösteriyor" dedi.







Abrahamson, "Görev süreleri boyunca, ABD'nın 6. Filosu'nu ve NATO müttefiklerimizi desteklemek için bir dizi denizcilik faaliyetine katılacaklar" diye konuştu.

ABD'nin Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu Neptune Strike-22 tatbikatı amacıyla Akdeniz'de konuşlu bulunuyor.





Neptune Strike-22 tatbikatı 4 Şubat'ta bitmişti.









Gemilerin, Virginia'nın Norfolk Limanı ile Florida'nın Mayport Limanı'ndan ayrıldığı belirtilen açıklamada, konuşlandırmaların Rusya'nın atacağı herhangi bir adıma karşı olmadığını ancak 6. Filo'ya "ek esneklik sağlamak için" yapıldığı ileri sürüldü.