Samanyolu Haber /Gündem / 28 Şubat davası hükümlüsü emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü /20 Aralık 2022 11:44

28 Şubat davası hükümlüsü emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Sanıkların avukatlarından Aykanat Kaçmaz, Avar’ın yaşamını yitirdiğini doğruladı.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, emekli generallerden Erol Özkasnak, Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan Avar, uzun süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu. Emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.
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