İŞTE TOLGA ŞARDAN'IN KÖŞE YAZISININ İLGİLİ BÖLÜMÜ







Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının kilit isimlerinden Emekli Albay Levent Göktaş, yakalandığı Bulgaristan'dan hafta sonunda iade edildi.





Bu arada Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesiyle birlikte savcılıkça hazırlanan iddianameyi bir kez daha inceledim. Satır aralarında ilginç bilgiler var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2015'te dönemin Başsavcı vekili Necip Cem İşçimen'in gayretiyle yeniden açılan dosyada adı geçen devlet görevlilerinin en önemlisi Göktaş.Cinayetin 20. yıldönümünde Türkiye'ye getirilen Göktaş, soruşturmanın zaman aşımına girmesine günler kala başlatılan yargı sürecinin kilit ismi aynı zamanda.Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) bünyesindeki Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) Alay Komutanı olarak görev yapan Göktaş'ın Hablemitoğlu soruşturması çerçevesinde 8 Haziran'da kendisine yönelik operasyonu önceden haber alıp ortadan kaybolduğunu unutmamak gerek.Bu konuda Büyüteç'te 14 Haziran ve 22 Temmuz'da iki yazı kaleme almıştım.Kısaca aktarmak gerekirse; Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'dan gelmesiyle yeni boyut kazanan dosya kapsamında aralarında Göktaş'ın da yer aldığı 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Göktaş'ın İstanbul'da bulunması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na "çok gizli" ibareli özel bir yazı gönderdi.Yazı, 7 Haziran 2022 tarihini taşıyordu. Yani, gözaltı işlemleri başlatılmadan bir gün öncesi.Ankara'nın Göktaş'ın yakalanması amacıyla İstanbul'a gönderdiği yazının dikkat çeken bölümü şöyleydi:"(...) Şüphelinin, soruşturma dosyasındaki diğer şüpheliler ile birlikte yakalanması ve suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla 08/06/2022 tarih saat 07.00'dan itibaren eş zamanlı operasyon planlanmış olup, (...)"Yani; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokuz şüpheli hakkında aynı gün ve saatte 'eş zamanlı' harekete geçilmesi talimatını verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, talimatı aynı gün içinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.Polis, ertesi sabah – iddiaya göre talimatta verilen saatten 30 dakika sonra 07.30 sıralarında – belirtilen adrese baskın yaptı, ancak Göktaş aynı binada kiraladığı başka bir daireden kaçarak kayıplara karıştı.Sonrası malum, Bulgaristan'da yakayı ele verdi.Göktaş'ın firar etmesiyle birlikte "köstebek" iddiası gündeme geldi.İstanbul'a getirildikten sonra Marmara Cezaevi'ne gönderilen Göktaş, pazar akşamı avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla açıklama yaptı.Göktaş, şöyle dedi:"(...) Merhum Necip Hablemitoğlu ile ilgili bana yöneltilen suçlamaların asılsız ve dayanaksız olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Tıpkı Ergenekon kumpasında olduğu gibi gerçekler er ya da geç gün yüzüne çıkacaktır.Neden yurt dışına çıktığım konusundaki eleştirilere vereceğim yanıt ise; 5 yıl 3 ay sahte deliller ve uydurma bir örgüt iddiasıyla cezaevinde kalan şahsımla empati yapmaları olacaktır. Bundan sonraki süreçte hakkımdaki haksız ve hukuka aykırı iddialara duruşmalarda gerekli cevabı vereceğim. (...)"Bir dönemin "çok şey bilen adamı" Göktaş'ın neler anlatacağı merak konusu.Belki Göktaş, mahkemede yapacağı açıklamalarda polisin elinden kurtulmasını sağlayan süreçte kimin / kimlerin köstebeklik yaptığını, diğer bir deyişle hangi kuşun ya da kuşların kendisine neleri öttüğünü de anlatır. Kim bilir...İktidardan kimlerle bağlantılı olduğunu açıklayabilir. Sezgin Baran Korkmaz – İnan Kıraç anlaşmazlığı konusunda bilinmeyenleri seslendirebilir.Tabii, yargılama sürecinde susma – konuşma ekseninde pazarlık yapılmadıysa!Birkaçını aktarmadan önce, Göktaş'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki son durumunu ve sicilini Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, net biçimde anlattı.Pekin'in, Göktaş'la ilgili 2005'te emekli olmadan kısa süre öncesi için anlattıkları pek iç açıcı değil.Benzer bir olayı ise, bir dönem Göktaş'la birlikte çalışan Emekli TSK Mensubu Altan Bora savcıya aktardı.Bora'nın aynı zamanda iddianameye giren ifadesine göre, ÖKK'da görevli iki üst düzey komutan, Göktaş'ın ÖKK'dan gönderilmesini viski içerek kutladı.Bora, yaşananları şöyle anlattı:"(...) Levent Göktaş, alay komutanımız iken kendi istediği dışında EDOK Komutanlığı'na gönderildi. O dönem; ÖKK Kurmay Başkanı olan Metin Şenay, bana Levent Göktaş ÖKK'dan ayrılırken, ÖKK Komutanı Tümgeneral Sadık Ercan'ın yanında 'Ben buraya geri geleceğim, ama sen burada olmayacaksın' dediğini söyledi. Ayrıca Levent Göktaş çıktıktan sonra da Tümgeneral Sadık Ercan da Kurmay Başkanı Metin Şenay'a 'başkan viskileri doldur, hadi bunu kutlayalım' demiş. Bunu bana Metin Şenay anlattı. (...)"ÖKK Komutanı: "Burası şer yuvası olmuş"Anlatımlarına devam eden Bora, Göktaş'ın EDOK'a gönderilmesinin ardından ÖKK Komutanı Tümgeneral Sadık Ercan'ın eğitim sırasındaki sözlerini de şöyle aktardı:"(...) Levent Göktaş, EDOK'a gönderildikten sonra Sivrihisar ilçesinde bir gün paraşüt eğitimi sırasında ÖKK Komutanı Sadık Ercan, MAK Alayı'nı ziyarete geldiğinde alaya hitaben 'burası şer yuvası' diye bağırıyordu. Bunu neden söylediğini bilemedim. Bu durumdan ötürü çok kırılmıştım. Diğer asker arkadaşlardan bu hissiyattaydı, neden bize hitaben bu şekilde konuştuğunu anlayamadım. (...)"* * *Geriye dönüp baktığımızda PKK lideri Abdullah Öcalan'ı Kenya'dan uçağa koyup "Memlekete hoş geldin" diyerek Türkiye'ye getiren ekibin içinde yer alan Göktaş, bu kez kendisi Türk Interpolü'nde görevli iki polisin kolunda memlekete getirildi.Dünün terörle mücadele kahramanı, bugün ülkeyi sarsan bir suikastın sanığı olarak yeniden cezaevinde.Dramatik bir görüntü Göktaş için.